Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов признался, что дрался с партнёрами по команде

 
14 Сентября 2022 • 16:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов признался, что ранее дрался с партнёрами по команде, а также назвал период своей карьеры, по которому скучает.

«Дрался ли я с партнёрами по команде? Да, думаю все дрались. Это бывает. Драки могут быть и во время, и после тренировок. 

О чём ностальгирую? Наверное, о времени, когда был молодым и беззаботным. Сейчас мне 32, через года два-три придёт время заканчивать. А в 26-27 можно заниматься фигнёй, не думать о том, что скоро конец карьеры», — рассказал Смолов в эфире YouTube-канала AGENTSHOW.

Смолов, являющийся воспитанником «Динамо», провёл за «бело-голубых» в общей сложности 100 матчей, забив 16 голов и отдав восемь результативных передач. Ранее он также защищал цвета «Краснодара», «Локомотива», «Анжи», «Фейеноорда» и испанской «Сельты», за которую отметился двумя забитыми мячами в матчах против мадридского «Реала» и «Барселоны».

В составе национальной сборной России Смолов принял участие в домашнем чемпионате мира, который проходил в 2018 году. По ходу того турнира нападающий результативными действиями отметиться не сумел.    

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
16:41 · Кубок России
Масалитин — об игре ЦСКА – «Урал»: У кого резерв лучше, тот и победит
16:40 · Кубок России
Создатель «Амкала» требует переигровку кубкового матча против «Звезды»
16:34 · Кубок России
Мостовой не уверен в победе ЦСКА над «Уралом»
16:33 · Кубок России
​Иван Куарежма – в воротах «Зенита» на игру с «Крыльями Советов»
16:28 · Кубок России
​Тороп – в воротах ЦСКА на матч с «Уралом»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов считает, что медийные команды можно допустить во Вторую лигу
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Николсон готов к нагрузкам в «Спартаке» - агент
16:14 · Кубок России
Гасилин — о матче «Амкал» - «Звезда»: «Мы красавцы»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Смолов признался, что дрался с партнёрами по команде
16:06 · Кубок России
Комбаров — о победе над «Амкалом»: «Главное, что мы выиграли»
15:57 · Кубок России
​Фанаты «Локомотива» выступают против немцев в клубе
15:54 · Кубок России
Самедов поздравил Комбарова с выходом «Звезды» в следующий раунд Фонбет Кубка России
15:52 · Кубок России
​Алаев обратился к «Амкалу» после вылета из Фонбет Кубка России
15:47 · Россия. Премьер-лига
Вратарь ЦСКА Боков: Мне повезло, что я тренируюсь с легендой
15:34 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Интера» рассказал, что привлекает сербских футболистов в чемпионате России
Все новости
Рекомендуем