Смолов признался, что дрался с партнёрами по команде

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов признался, что ранее дрался с партнёрами по команде, а также назвал период своей карьеры, по которому скучает.

«Дрался ли я с партнёрами по команде? Да, думаю все дрались. Это бывает. Драки могут быть и во время, и после тренировок.

О чём ностальгирую? Наверное, о времени, когда был молодым и беззаботным. Сейчас мне 32, через года два-три придёт время заканчивать. А в 26-27 можно заниматься фигнёй, не думать о том, что скоро конец карьеры», — рассказал Смолов в эфире YouTube-канала AGENTSHOW.

Смолов, являющийся воспитанником «Динамо», провёл за «бело-голубых» в общей сложности 100 матчей, забив 16 голов и отдав восемь результативных передач. Ранее он также защищал цвета «Краснодара», «Локомотива», «Анжи», «Фейеноорда» и испанской «Сельты», за которую отметился двумя забитыми мячами в матчах против мадридского «Реала» и «Барселоны».

В составе национальной сборной России Смолов принял участие в домашнем чемпионате мира, который проходил в 2018 году. По ходу того турнира нападающий результативными действиями отметиться не сумел.