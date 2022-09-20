Широков: Был удивлён, прочитав о претензиях «Динамо» к судейству

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал претензии по судейству со стороны «Динамо» в игре с «Зенитом».

«Был удивлен, прочитав о претензиях. Если претензии по второй карточке защитнику, то это цирк, лучше бы посмотрели, как они играют», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что никакого предвзятого судейства не может быть, когда игра идет на одной стороне поля, «Динамо» после такой игры нужно обратить внимание на свои действия, а не на работу судейства, команда деградирует, Арсен Захарян, Фёдор Смолов и Даниил Фомин не в лучшей форме.

«Бело-голубые» проиграли «Зениту» в рамках матча 10-го тура РПЛ со счетом 0:2, во втором тайме был удален защитник «Динамо» Роберто Фернандес, а общее количество зафиксированных фолов московского клуба составило — 19, у петербуржцев — 4.