Йоканович: «Не так много было моментов у наших ворот»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (0:2) подвёл его итог.

- Сегодняшнюю игру, наверное, можно разбить на две части. Первая часть - это игра в полных составах. Вторая часть матча - тот момент, когда мы играли на одного футболиста меньше. Если говорить о первом тайме, мы знали силу «Зенита» и знали, что соперник будет намного больше владеть мячом. В то же время надо отметить, что да, это было владение мячом. Но «Зенит» не создавал остроту около наших ворот. Не так много было моментов у наших ворот.

Что касается наших действий, то мы пытались убегать в контратаки, в которых нам не хватало скорости, концентрации. Когда игра перешла в режим минус один игрок, то нам уже не хватило сил, чтобы переломить ход матча, в него вернуться, хотя мы делали все для того, чтобы забить гол.