В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. «Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России, не потерпев ни одного поражения. Бывший тренер питерского клуба Властимил Петржела не сомневается в том, что в конце сезона «Зенит» отпразднует свой пятый чемпионский титул кряду.

-У клуба попросту нет конкурентов, и это факт, который нужно принять. «Зенит» снова станет чемпионом, - цитирует бывшего наставника клуба издание «Спорт-экспресс».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сразится с другим не проигрывавшим клубом - «Ростовом».



