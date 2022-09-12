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Олег Иванов — о Захаряне в «Челси»: «По моей информации, вся эта история была каким-то вбросом»

 
12 Сентября 2022 • 12:40 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался об интересе лондонского «Челси» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Напомним, ранее сообщалось, что гранд АПЛ сделал московскому клубу официальное предложение о трансфере 19-летнего футболиста. Однако переход не удалось осуществить из-за сложностей, связанных с переводом денег.

Иванов признался, что ему до сих пор тяжело поверить в эту историю.

«По моей информации, вся эта история была каким-то вбросом. Не преуменьшаю заслуг Захаряна. Да, он талантливый парень, но если так судить, то Гамида Агаларова должен был подписать мадридский «Реал», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Также Иванов сравнил Захаряна с полузащитником «Монако» Александром Головиным, который, по мнению 36-летнего футболиста, показывал гораздо более зрелую игру перед своим объездом во Францию летом 2018 года.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» девять матчей, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Олег Иванов Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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LMI
12 Сентября 2022 в 13:05
Короче - фейк (как нычне модно говорить))))))
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