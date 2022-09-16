Игрок «Зенита» - о Fan ID: «Без зрителей футбол превратится непонятно во что»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип рассказал, как относится к введению в российском футболе паспорта болельщика (Fan ID).

«Футбол же для болельщиков. Если на стадионе не будет зрителей, это превратится непонятно во что. На играх в Питере всегда было очень круто, классная поддержка», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

После девяти туров чемпионата России петербургский клуб набрал 23 очка и лидирует в таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего конкурента на три балла.

В следующем поединке «сине-бело-голубые» встретятся с московским «Динамо». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 17 сентября.