Алип признал, что «Зениту» приятно обыгрывать «Спартак»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип признал, что команде из Санкт-Петербурга» особенно приятно побеждать московский «Спартак».

«Сильные ли эмоции от победы в Суперкубке? Конечно, «Зениту» особенно приятно побеждать «Спартак». Эти матчи принципиальны», — цитирует Алипа «РБ Спорт».

Напомним, в матче за Суперкубок России, который состоялся 9 июля нынешнего года, «Зенит» уверенно одолел «красно-белых» со счётом 4:0. Затем, в игре восьмого тура РПЛ, «сине-бело-голубые» снова одержали победу, но на этот раз уже с менее убедительным счётом — 2:1.

Алип выступает за «Зенит» с февраля нынешнего года. Всего в составе петербургской команды казахстанский защитник провёл 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.