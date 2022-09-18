Агент бразильских игроков «Зенита» прокомментировал информацию об их грядущем российском гражданстве

Бразильские лидеры питерского «Зенита» Малком и Клаудиньо уже находятся в процессе получения российского гражданства. Причины пока что озвучиваются сугубо практические -они смогут платить поменьше налогов, соответственно, больше зарабатывать.

Между тем информацию о том, что Малком и Клаудиньо уже готовятся к получению российских паспортов, прокомментировал их агент

- Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть получение моими клиентами гражданство Российской Федерации, нужно набраться терпения, - заявил Фернандо Гарсия.

Впрочем, из других источников, также имеющих отношение к Бразилии, «Евро-Футбол» удалось узнать, что информация действительно является правдивой, но говорить о том, что они будут играть за российскую сборную, пока что рано.