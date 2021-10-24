​Рассказов выйдет в составе «Спартака» на матч с «Зенитом» - источник

Судя по всему, Николай Рассказов снова попадёт в стартовый состав «Спартака». Журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» написал о том, что на последних тренировках перед игрой с «Зенитом» Руй Витория наигрывал в тройке центральных защитников именно Рассказова.

Напомним, что Самуэль Жиго не сыграет против «Зенита» из-за перебора карточек жёлтого цвета.

В среду «Спартак» встречался с «Лестером» в Лиге Европы и уступил представителям Премьер-лиги Англии с результатом 3:4. Николай Рассказов допустил целый ряд грубых ошибок и столкнулся с критикой.

Битва двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.

​Рассказов против «Зенита»: Готов ли Руй Витория рискнуть местом в «Спартаке»