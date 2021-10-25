Крицюк отреагировал на разгромную победу над «Спартаком»

Накануне состоялась принципиальная встреча в чемпионате России – петербургский «Зенит» на своем поле принимал московский «Спартак». Хозяева неожиданно легко расправились с «красно-белыми», отпраздновав разгромную победу со счетом 7:1. Этот результат прокомментировал голкипер «сине-бело-голубых» Станислав Крицюк.

«Великолепная победа. Всех с прекрасной игрой», - говорится в публикации вратаря в инстаграм-аккаунте.

После этого успеха на счету петербургского коллектив стало 26 баллов, команда оторвалась от ближайшего преследователя на пять очков. «Спартака» с 17 набранными очками остался на седьмой строчке.