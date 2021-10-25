Слова Ракицкого после разгрома «Спартака»

Центральный защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий посредством социальной сети обратился к поклонникам команды после поединка с московским «Спартаком» в рамках 12-го тура РПЛ. «Сине-бело-голубые» подарили настоящую феерию на «Газпром Арене», разгромив столичных гостей со счетом 7:1.

«Питер, для вас! Спасибо каждому за поддержку! С важнейшей победой! Вираж лучший!», - говорится в публикации украинского футболиста в «Инстаграме».

После 12 туров петербургский коллектив идет на первом месте в Премьер-лиге, а москвичи продолжают находиться в середине таблицы.