Слабое звено «Спартака»: Максименко отразил 50% ударов в створ в этом сезоне РПЛ

Накануне в Санкт-Петербурге местный «Зенит» встречался со столичным «Спартаком» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Хозяева нанесли гостям разгромное поражение со счетом 7:1.

Голкипер «красно-белых» Александр Максименко проводит крайне неудачный сезон. Как сообщается в твиттер-аккануте OptaIvan, 23-летний вратарь отразил всего 50 процентов ударов в створ в текущем розыгрыше чемпионата России. 17 ударов из 34 стали результативными.

Это худший показатель среди всех голкиперов, сыгравших в Премьер-лиге более двух матчей.

Трудовой договор Александра с московским клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

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