Ребров проанализировал игру Максименко в матче с «Зенитом»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о выступлении своего коллеги по амплуа в провальном для москвичей матче 12-го тура РПЛ против «Зенита», который завершился разгромом 1:7.

Несмотря на столь крупный счёт, Ребров уверяет, что не увидел ни одного вратарского гола.

«Я не увидел его ошибок. Но семь голов не доставляют хороших эмоций никому», - цитирует Артёма Реброва пресс-служба «красно-белых».

Опытный вратарь поддержал своего более молодого одноклубника, призвав того больше тренироваться, чтобы забыть поскорее о случившемся.

Уже завтра «Спартак» попытается реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге в игре с «Ростовом».