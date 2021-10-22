​Семак оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть со «Спартаком»

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии бразильских футболистов команды – Малкома и Клаудиньо.

По словам Семака, участие Малкома и Клаудиньо в игре чемпионата России против «Спартака» находится под вопросом. Тренер отметил, что ситуация Клаудиньо получше, а что касается Малкома, то многое станет известно после МРТ в пятницу вечером.

Битва между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге в воскресенье, 24 октября. Стартовый свисток футболисты команд услышат в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 19:00.

Отметим, что «Зенит» лидирует в чемпионате России, несмотря на поражения в двух последних турах.