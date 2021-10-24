«Зенит» обыграет «Спартак» - называем 5 причин

В воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге пройдёт матч между «Зенитом» и «Спартаком». Кажется, что у питерцев больше шансов в этом противостоянии, и есть несколько причин для этого.

«Зенит» сейчас играет в футбол лучше

«Зенит» с игровой точки зрения выглядит фаворитом в матче против «Спартака». Питерцы сейчас просто лучше играют. Последние три неудачи – это скорее стечение обстоятельств, чем какая-то закономерность. В матче против «Сочи» «Зенит» долго играл в меньшинстве, с «Арсеналом» на питерцев напала непруха, а поражение от «Ювентуса» в принципе закономерно из-за уровня команд.

При этом «Зенит» играет достойно. «Спартак» же до сих пор находится в статусе какой-то перестройки. Руй Витория меняет схемы и пытается что-то найти, но стабильности в действиях его подопечных нет. До сих пор для многих загадка, что именно португалец хочет выстроить, как он видит игру «Спартака». В этой ситуации «Зенит» очевидный фаворит.

Артём Дзюба

Это отдельный фактор в противостоянии «Зенита» и «Спартака». Форвард питерцев традиционно особенно настраивается на матчи против родного клуба, исправно забивая. По последним комментариям игрока видно, что и сейчас у Дзюбы запредельная мотивация на ближайший поединок.

Если оставить в стороне психологию, надо признать, что Дзюба находится в хорошей форме. В последних шести поединках в рамках Премьер-лиги он неизменно набирает результативные очки, а в четырёх – и вовсе забивает. Дзюба после невызова Карпина на сентябрьский сбор обрёл для себя новый раздражающий фактор, который позволяет ему хорошо играть. Пожалуй, гол Дзюбы в ворота «Спартака» – это ставка-верняк.

Комплекс «Спартака» перед «Зенитом»

«Спартак» во всех официальных турнирах не может обыграть «Зенит» уже 4 года – с ноября 2017-го. В Санкт-Петербурге москвичи и вовсе не выигрывают уже 9 лет, в течение которых «красно-белые» трижды пропускали по 5 голов за встречу. «Зенит» всегда максимально настраивается на «Спартак», что и даёт результат.

Очевидно, что у «красно-белых» уже сложился определённый комплекс перед «сине-бело-голубыми», который просто не даёт спокойно играть и добиваться результата. В свою очередь «Зенит», наоборот, спокойно выходит на матчи против этого соперника с полной уверенностью в своих силах. Психология же в футболе очень важна.

Неразбериха в обороне «Спартака»

Руй Витория не знает, как сделать так, чтобы «Спартак» пропускал меньше. С одной стороны, по статистике «красно-белые» в лидерах российской Премьер-лиги по среднему количеству допускаемых у ворот голевых моментов. Тем не менее москвичи пропускают очень много из-за индивидуальных ошибок. Это касается как всей линии защиты, так и вратаря. Особенно спартаковцев должен пугать тот факт, что за последние две игры они пропустили 6 голов, 5 из которых были почти под копирку.

Добавляет головной боли Рую Витории дисквалификация Самуэля Жиго. Это означает, что вместе с Джикией и Кофрие выйдут Рассказов, Кутепов или Гапонов, что едва ли придаст надёжности линии обороны. Нет сомнений, что «Спартак» пропустит в Санкт-Петербурге, а забить больше будет очень сложно.

Усталость «Спартака»

К игровым проблемам прибавляются ещё и сложности с физической формой. Из-за обилия травм у Руя Витории нет возможности ротировать состав. Со скамейки приходится в качестве усиления выпускать Ломовицкого и Игнатова, которые в мастерстве уступают игрокам основы.

Стартовый состав «Спартака» на матч с «Зенитом» довольно предсказуем – это плюс-минус те же футболисты, которые только что провели тяжёлые поединки против «Динамо» и «Лестера». У Сергея Семака больше возможности для ротации, так что питерцам вполне по силам победить просто за счёт свежести.

Андрей Центров

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