Семак объяснил отсутствие Дзюбы и Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- По составу. Малкома нет ни в старте, ни в запасе. Вы в пятницу говорили, что ему предстоит углубленное медобследование. Что оно показало?

- У него повреждение, поэтому он, к сожалению, не сможет принять участия в сегодняшнем матче.

- По Клаудиньо. Он в старте, хотя в пятницу также не принимал участия в тренировке. Насколько он готов отыграть 90 минут?

- Он пропустил пару дней, у него сильный ушиб. По результатам обследования, у него никакого повреждения нет, он может играть. Надеюсь, что тот ушиб, который у него есть, не будет его беспокоить и лимитировать.

- Дзюба остается в запасе. С чем это связано? У него какие-то проблемы со здоровьем или это ваш план на игру?

- Это решение в зависимости от той или иной выбранной тактической схемы. Мы играем и с одним нападающим, и с другим. В схеме с двумя нападающими немножко уменьшается наша подвижность и скоростная игра. Мы немножко лимитированы в этом компоненте. Поэтому сегодня был выбор сделан на игру с одним или с тремя, как угодно, форвардами. Поэтому посмотрим, как Андрей Мостовой себя проявит. Для него это хороший шанс. У нас два нападающих, иногда с одним, иногда с двумя. Сегодня решили с одним. Артём в предыдущем матче играл, сегодня возможность Сердару проявить себя.