«Вы – не мужчины»: «Кузьмич» обратился к игрокам «Спартака»

Московский «Спартак» решил следовать тенденции, заданной часами ранее «Манчестер Юнайтед» в Англии – «красно-белые» пропустили четыре мяча от «Зенита» в первом тайме матча РПЛ, не сумев в ответ огорчить соперника.

Об игре футболистов московского клуба высказался и один из самых известных болельщиков команды, Юрий Кузьмичев. В своем телеграм-канале он написал, что думает о выступлениях «Спартака».

«Вы – не футболисты, вы даже не мужчины. Вы – жалкие днари», - говорится в сообщении, опубликованным от лица «Кузьмича».

Напомним, что за развитием событий во втором тайме противостояния Вы можете наблюдать с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru