Семак: «Хочу поддержать и тренера, и команду «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча со «Спартаком» (7:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Можно ли сказать, что «Зенит» сегодня провел близкий к идеальному матч с точки зрения атаки?

- Бывают матчи, когда много получается. Главное - голы. Моменты, которые мы создали с той же Тулой, обидный для нас матч, когда мы создаем много, такие матчи бывают. А потом случаются матчи, когда наоборот ничего не залетает, а порой все залетает.

Я поздравляю болельщиков и команду с победой заслуженной. Сегодня был наш день. Конечно, такой результат случается очень редко, абсолютно. Поэтому хочу поддержать и тренера, и команду «Спартак». К сожалению, такие матчи бывают в спорте и футболе. Сегодня, наверное, как говорят, был наш день.

- Ваш день и день Мостового, которого вы выпустили сегодня в стартовом составе. Насколько вы довольны, как он провел эти практически 90 минут?

- Доволен, сегодня у него много что получалось, забил и наконец-то немного поднял себе настроение, потому что сложно, когда ты всегда хочешь играть, не получаешь достаточно игровой практики. В какие-то моменты получается или не получается. Нужно ждать и готовиться. У нас команда на 11 человек. Когда-то Артём выходит и играет, а Сердар выходит со скамейки. Когда-то вдвоем выходят, а когда-то по одному, поэтому каждый должен быть готов тогда, когда нужно будет команде.

- Крупная победа, но вы удивительно спокойны. Это так вы радость переживаете или думаете о следующем матче?

- Нет еще, о следующем матче я не думаю. Будем думать, начиная с завтрашнего дня. Проанализируем эту игру, что получалось, а что нет. Нужно понять с точки зрения качества игры, куда нужно двигаться и готовиться к следующему матчу, разбирая предыдущий матч. Еще раз, победа хорошая, но будем двигаться дальше.