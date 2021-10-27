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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» показал, что происходило за кадром матча со «Спартаком» видео

27 Октября 2021 • 08:26 Комментировать
Зенит
7:1
Спартак Москва
окончен

В минувший уик-энд прошел принципиальный поединок между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком». Подопечные Сергея Семака катком прошлись по «красно-белым», разгромив гостей со счетом 7:1.

На официальном ютуб-канале «сине-бело-голубых» опубликовано видео о событиях, которые остались за кадром трансляции. В ролике показан приезд соперником на «Газпром Арену», разминка футболистов, ключевые моменты встречи и эмоции участников матча после окончания игры.

По итогам 12 туров РПЛ «Зенит» лидирует с 5-очковым отрывом от второго мечта. В свою очередь «Спартак» идет лишь седьмым.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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