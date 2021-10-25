Клаудиньо прокомментировал разгромную победу над «Спартаком»

Бразильский легионер петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу над московским «Спартаком» в поединке 12-го тура чемпионата России. Подопечные Сергея Семака легко разобрались с гостями из столицы, отпраздновав успех со счетом 7:1. В этом матче Клаудиньо отметился забитым мячом.

«Безумно рад принять участие в историческом поединке. Всех поздравляю», - написал легионер в своем инстаграм-аккаунте.

Стоит отметить, что «красно-белые» впервые в своей истории уступили с таким счетом.

После вчерашнего поединка «Зенит» продолжает лидировать в таблице Премьер-лиги, а «Спартак» занимает лишь седьмую строчку.