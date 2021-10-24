«Представить не могу, кто сегодня победит» - Широков о матче «Зенит» - «Спартак»

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков затрудняется назвать фаворита в матче двух своих бывших команд.

По мнению Романа Широков, у «Зенита» есть кадровые проблемы ввиду отсутствия Клаудиньо и Малкома, но при этом он считает, что у Семака есть кем заменить бразильских полузащитников.

«Зениту» отступать некуда – два поражения в чемпионате, одно в Лиге чемпионов. Я даже представить не могу, кто сегодня победит», - цитирует Романа Широкова Sport24.

Начало дерби двух столиц – в 19:00 по московскому времени. Трансляция матча «Зенит» - «Спартак» будет доступна на сайте Liveresult.ru.