Бывший глава фан-клуба «Спартака» Коршунов оштрафован на 5000 рублей

Валентину Коршунову, бывшему главе фан-клуба столичного «Спартака», были выдвинуты обвинения за нападение на журналиста.

Как ранее сообщалось, у активного болельщика «красно-белых» возник конфликт с одним из журналистов, который снимал его на телефон после матча «Спартак» - «Лестер» в Лиге Европы. Матч завершился в пользу англичан 4:3. За нападение на человека, коим оказался корреспондент РБК, на Валентина Коршунова был составлен админпротокол. Согласно решению Тушинского суда, на провинившегося наложен штраф в размере 5000 тысяч рублей. Также Коршунову запрещено посещать футбольные игры в течение следующих двух лет, о чём информирует телеграм-канал «Мутко против».