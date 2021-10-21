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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший глава фан-клуба «Спартака» Коршунов оштрафован на 5000 рублей

21 Октября 2021 • 21:01 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Валентину Коршунову, бывшему главе фан-клуба столичного «Спартака», были выдвинуты обвинения за нападение на журналиста.

Как ранее сообщалось, у активного болельщика «красно-белых» возник конфликт с одним из журналистов, который снимал его на телефон после матча «Спартак» - «Лестер» в Лиге Европы. Матч завершился в пользу англичан 4:3. За нападение на человека, коим оказался корреспондент РБК, на Валентина Коршунова был составлен админпротокол. Согласно решению Тушинского суда, на провинившегося наложен штраф в размере 5000 тысяч рублей. Также Коршунову запрещено посещать футбольные игры в течение следующих двух лет, о чём информирует телеграм-канал «Мутко против».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валентин Коршунов
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