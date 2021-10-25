Андрей Мостовой - о разгроме «Спартака»: «Суперматч, суперпобеда, супервечер»

Хавбек Андрей Мостовой, отметившийся накануне двумя голами за «Зенит» в поединке со столичным «Спартаком», поделился впечатлениями от центрального матча 12-го тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 7:1.

«Суперматч, суперпобеда, супервечер. Болельщики и вираж как всегда - топ. Всех с победой!», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

После вчерашнего успеха на счету петербургского коллектива стало 26 баллов. Команда по-прежнему идет на первом месте в турнирной таблице. В свою очередь «Спартак» с 17 очками располагается лишь на седьмой строчке.