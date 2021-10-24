​«Спартак» считает своё противостояние с «Зенитом» важнее «эль класико»

В воскресенье утром «Спартак» сделал публикацию на своей англоязычной страничке в «Твиттере».

«Скажи это вместе с нами: «Спартак» – «Зенит» - крупнейшее спортивное событие этого дня», - говорится в сообщении московского клуба.

Стоит сказать, что в воскресенье в европейских чемпионатах пройдёт целый ряд статусных игр. В Англии сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а Испании пройдёт «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом», а в Италии состоятся сразу два поединка с приставкой «топ» - «Рома» против «Наполи» и «Интер» против «Ювентуса».

«Зенит» и «Спартак» начнут очный матч в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.