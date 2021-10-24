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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» считает своё противостояние с «Зенитом» важнее «эль класико»

24 Октября 2021 • 11:25 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.70
Через 6 ч. 36 мин.

В воскресенье утром «Спартак» сделал публикацию на своей англоязычной страничке в «Твиттере».

«Скажи это вместе с нами: «Спартак» – «Зенит» - крупнейшее спортивное событие этого дня», - говорится в сообщении московского клуба.

Стоит сказать, что в воскресенье в европейских чемпионатах пройдёт целый ряд статусных игр. В Англии сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а Испании пройдёт «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом», а в Италии состоятся сразу два поединка с приставкой «топ» - «Рома» против «Наполи» и «Интер» против «Ювентуса».

«Зенит» и «Спартак» начнут очный матч в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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Комментарии (1)
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JUMPER
24 Октября 2021 в 12:18
ай...како тама элъ класика...))) тута намичаитьси така битва хамичкоф са львами...))) энта жы всиленская вайна
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24.10  19:00 Зенит ... Спартак Москва 1.56 4.3 6
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