«Это дно»: Валерий Баринов высказался о разгроме «Спартака»

Народный артист РФ Валерий Баринов, который является давним поклонником московского «Локомотива», отреагировал на разгромное поражение «Спартака» в поединке с петербургским «Зенитом». «Красно-белые» потерпели неудачу на «Газпром Арене», уступив с унизительным счетом 1:7.

«Это дно. Санкции после этого поражения Федун может применить к себе. Не организована даже не игра, а существование команды», - приводит слова болельщика «Спорт-экспресс».

Ранее ходили слухи о возможном увольнении португальца Руя Витории с поста наставника «красно-белых». Он возглавил команду перед стартом текущего сезона.

После 12 туров «Спартак» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.