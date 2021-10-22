Комбаров верит в победу «Спартака» над «Зенитом»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мыслями относительно перспектив столичного клуба в матче 12-го тура РПЛ против «Зенита».

Бывший защитник «красно-белых» предположил, что после еврокубковых игр обе команды не обойдутся без ротации. Несмотря на это, Комбаров уверен, что в главном дерби страны будет на что посмотреть.

«Зенит» последние две игры в чемпионате России проиграл. Еврокубки в счёт не берём. Там совсем иные уровень и настрой. Если «Тула» обыграла «Зенит», то почему «Спартак» не сможет?» - приводит слова Комбарова «РБ Спорт».

«Зенит» - лидер РПЛ с 23 очками. У «Спартака» - на 6 баллов меньше.