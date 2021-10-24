​Рассказов против «Зенита»: Готов ли Руй Витория рискнуть местом в «Спартаке»

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено в Санкт-Петербурге, где пройдёт дерби двух столиц – «Зенит» против «Спартака». Фанаты московской команды ожидают битву с чемпионом последних лет с тревогой, связанной главным образом с кадровой проблемой в линии обороны. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации и оценивает варианты для Руя Витории.

На неделе «Спартак» проиграл «Лестеру» в Лиге Европы со счётом 3:4. Гости из Англии довольно легко выводили Пэтсона Дака на свидание с голкипером, поскольку в центре обороны москвичей творился бардак. Главным антигероем вечера стал Николай Рассказов, допустивший ряд грубых ошибок. Казалось бы, после такого выступления Рассказов надолго присядет на скамейку, но есть вероятность, что он снова выйдет в старте на матч против «Зенита». Рую Витории предстоит принять непростое решение.

«Спартак» достаточно давно играет в системе с тремя центральными защитниками. Проблема в том, что у москвичей наблюдается кадровый дефицит. Основная тройка центральных оборонцев состоит из Георгия Джикии, Самуэля Жиго – железных бойцов основы – и Максимилиано Кофрие. Как только кто-то выпадает, фанатам впору хвататься за голову. С «Лестером» из-за дисквалификации не сыграл Кофрие. Его сменил Рассказов, и случился провал. Теперь Кофрие возвращается, но не может сыграть Жиго – у него перебор жёлтых карточек. Как же поступит Руй Витория?

При сохранении схемы с тремя центральными защитниками понятно, что две позиции на поле достанутся Георгию Джикии и Максимилиано Кофие. Но кто будет третьим? Если предположить, что Рассказова в основе не будет, то тогда в тройке сыграет либо Илья Кутепов, либо Илья Гапонов. Сильнее ли они Рассказова? Не факт, даже с учётом того, что для Рассказова позиция центрального защитника не профильная. Кутепов в этом чемпионате выходил на поле лишь дважды, и в обоих случаях «Спартак» проигрывал дома («Нижнему Новгороду» и «Сочи»). Гапонов же в этом сезоне и вовсе играл только в ФНЛ. В центре обороны мог бы сыграть Йоррит Хендрикс, но он пропустил шесть последних матчей команды и, судя по всему, пока не готов.

Как видим, появление с первых минут на поле Николая Рассказова довольно вероятно. Стоит напомнить, что Руй Витория после игры с «Лестером» решил поддержать игрока в общении с прессой.

«Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются? Вы готовы принять решение на себя? Я не понимаю тех, кто считает, что виноват один игрок», - высказался тогда португальский тренер.

Руй Витория может продемонстрировать твёрдость и решимость, снова включив Рассказова в состав. Но вопрос ещё и в том, готов ли португалец рискнуть своим местом в «Спартаке»? Тренерской отставкой сейчас не пахнет, но если Рассказов снова провалится, и «красно-белые» вдруг проиграют столь принципиальный матч с крупным счётом, терпение Леонида Федуна может лопнуть. Все мы прекрасно знаем, что владелец «Спартака» склонен к скоропалительным решениям по увольнениям тренеров даже вскоре после их публичной поддержки.

Не стоит исключать варианта, при котором Руй Витория решит задействовать двух центральных защитников, хотя в такой расстановке москвичи в последний раз начинали игру ещё в начале августа. Тогда мы увидим связку Георгия Джикии и Максимилиано Кофрие, а на правом фланге выйдет Виктор Мозес. Кстати, в таком случае Рассказов тоже имеет шансы сыграть, ведь справа в обороне он себя чувствует поувереннее, и ошибки на этой позиции потенциально менее опасны. Будет интересно посмотреть, что решит Витория, благо ждать осталось недолго.