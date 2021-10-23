Рианчо надеется, что Витория сменит стратегию «Спартака» в обороне

Учитывая последние неудачи «Спартака», которые в первую очередь связывают с проблемами команды при оборонительных действиях, Рауль Рианчо посоветовал нынешнему наставнику «красно-белых» Рую Виторию обратить внимание на этот аспект игры.

Испанец считает, что у москвичей в противостоянии с «Зенитом» нет права на ошибку, поэтому немедленно нужно наладить имеющееся недочеты. «Думаю, опыт последней игры заставит тренера «Спартака» задуматься о новой стратегии в защите. И, конечно, я не думаю, что это был Николай Рассказов — я считаю, что это была коллективная ошибка», - приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок на «Газпром Арене» запланирован на 24 октября.