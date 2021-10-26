12-й тур РПЛ стал самым результативным в текущем сезоне

В завершившемся вчера 12-м туре российской Премьер-лиги команды отличились суммарно 32 мячами.

По информации официального сайта Тинькофф РПЛ, последний тур увенчался рекордно большой результативностью. В среднем в каждом матчем зрители увидели ровно по 4 мяча.

Больше всех постарались «Зенит» и «Спартак», забившие на двоих 8 мячей (7:1). По 5 мячей было забито в поединках «Нижнего Новгорода» с «Краснодаром» (1:4) и «Динамо» с «Химками» (4:1).

Олл-тайм рекорд чемпионата составляет 36 мячей. Он был установлен в 2006 году, а затем команды повторили данное достижение в кампании 2012/2013.