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Радченко: Не думаю, что «Спартак» пропустит четыре мяча от «Зенита»

23 Октября 2021 • 12:38 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.52 4.60 5.70
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко, который на данный момент работает в структуре клуба с молодыми игроками, дал свой прогноз на предстоящую встречу питерцев со «Спартаком».

По его мнению, «Зенит» действительно является явным фаворитом противостояния. Также Радченко сослался на последние неудачи подопечных Семака, после которых они наверняка захотят реабилитироваться.

Более того, он обратил свое внимание на проблемы «Спартака» в защитне. «Хотелось бы посмотреть хороший атакующий футбол с обилием голов. Не думаю, конечно, что в Петербурге «красно-белые» опять получат четыре и больше», - подытожил экс-футболист свою речь в интервью «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Радченко
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