​Боярский: «Спартак» проиграл свою честь»

Известный актёр Михаил Боярский, который болеет за «Зенит», высказался по поводу результата битвы двух столиц. Воскресным вечером «Зенит» разгромил «Спартак» на своём поле с результатом 7:1.

Давая комментарий для sport24, Боярский сослался на слова Куинси Промеса. В перерыве матча в Санкт-Петербурге при счёте 4:0 голландский игрок «Спартака» сказал, что во втором тайме на кону стоит честь клуба.

«Тренер и игроки её [честь] полностью проиграли. А честь не восстановить - поэтому, я думаю, Руй Витория после такого эталонного разгрома будет уволен», - поделился своими мыслями Боярский.

Актёр также в очередной раз заявил, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за титул чемпиона России. Стоит сказать, что питерцы завоёвывали титул Премьер-лиги в трёх предыдущих сезонах.