Титов ждёт голов в матче «Зенит» - «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов дал прогноз на предстоящее дерби двух грандов РПЛ.

По мнению Титова, центральная битва тура между «Зенитом» и «Спартаком» должна порадовать болельщиков результативной игрой. По причине отсутствия Жиго, как считает экс-футболист «красно-белых», у гостей будут большие обороны в защите. Но при этом гол от бывшего клуба Титов также ждёт.

«Спартак» с «Лестером» показал, что может забивать. Улучшает кондиции Ларссон, Соболев забил», - передаёт слова Титова «Рейтинг букмекеров».

Эксперт предложил поставить на тотал голов в матче больше 3,5.