Круговой поздравил болельщиков с победой над «Спартаком»

Защитник Данил Круговой, выступающий за петербургский «Зенит», высказался об исходе вчерашней встречи со столичным «Спартаком». Игра 12-го тура Премьер-лиги, состоявшаяся на стадионе «Газпром Арена», завершилась разгромной победой «сине-бело-голубых» со счетом 7:1.

«Без лишних слов. С победой!», - гласит сообщение российского футболиста в инстаграм-аккаунте.

Благодаря вчерашней «виктории» команда Сергея Семака укрепила свое лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Клуб имеет в своем активе 26 балла. В свою очередь подопечные Руя Витории занимают седьмую строчку с 17 пунктами.