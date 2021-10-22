​Дзюба рассказал, как Слуцкий поддержал его в начале сезона

Для Артёма Дзюбы нынешний сезон начался не лучшим образом. Свой первый гол нападающий «Зенита» смог забить только в игре восьмого тура чемпионата России против «Рубина» 20 сентября. С тех пор форвард забивает регулярно.

В интервью клубной пресс-службе Дзюба заявил, что после неудачного выступления со сборной на Евро-2020 у него наблюдалась какая-то апатия. Чтобы прийти в себя, Артёму понадобилось какое-то время.

Артём Дзюба отметил поддержку со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«В этой ситуации очень крутые слова сказал мне Леонид Слуцкий: «Если ты не забил в девяти матчах, это ещё не значит, что ты разучился играть в футбол», - вспомнил Дзюба.

Артём Дзюба отметил, что за рубежом люди не только считают голы нападающего, но и замечают другие его полезные действия. В России же если форвард не забивает, это считается катастрофой.