Нигматуллин: «Зенит» — фаворит в матче со «Спартаком»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от поединка с «Зенитом» в 12-м туре чемпионата России.

Нигматуллин рассчитывает увидеть интересный матч, в котором будет забито много голов.

«Зенит» — фаворит в этом матче, так как игра будет проходить в Санкт-Петербурге. Команда попала в определенную яму, о чем говорят три поражения подряд. Такое бывает с каждой командой. В матче против «Спартака» они как раз попытаются выбраться из нее», - цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Экс-вратарь сборной России не верит, что тренера «Зенита» мог уволить из-за поражений в матчах с «Сочи», «Арсеналом» и «Ювентусом».

«Варианта с отставкой Семака сейчас точно не предвидится», - добавил Руслан.

Поединок «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге.