Орлов рассказал, чего ждёт от матча «Зенита» и «Спартака»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от поединка «Зенита» и «Спартака» в 12-м туре РПЛ.

«Предстоящий матч «Зенита» со «Спартаком» — это дерби, борьба. «Спартак» будет играть без всяких ошибок. «Зенит» — лидер, на него все настраиваются. Сейчас важно узнать, что там у Малкома и Клаудиньо, которые покидали поле с травмами. Но «Зенит» и без них способен достойно сыграть со «Спартаком» и победить. Надо только сделать всё, что ты умеешь», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Напомним, ранее «Зенит» в Лиге чемпионов уступил «Ювентусу» (0:1), а «Спартак» на своем поле в Лиге Европы проиграл «Лестеру» (3:4).