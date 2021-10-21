Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 338 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов рассказал, чего ждёт от матча «Зенита» и «Спартака»

21 Октября 2021 • 21:50 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.60 4.20 5.30
24.10 19:00

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от поединка «Зенита» и «Спартака» в 12-м туре РПЛ.

«Предстоящий матч «Зенита» со «Спартаком» — это дерби, борьба. «Спартак» будет играть без всяких ошибок. «Зенит» — лидер, на него все настраиваются. Сейчас важно узнать, что там у Малкома и Клаудиньо, которые покидали поле с травмами. Но «Зенит» и без них способен достойно сыграть со «Спартаком» и победить. Надо только сделать всё, что ты умеешь», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Напомним, ранее «Зенит» в Лиге чемпионов уступил «Ювентусу» (0:1), а «Спартак» на своем поле в Лиге Европы проиграл «Лестеру» (3:4).


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.10  19:00 Динамо Москва ... Химки 1.61 3.85 6.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
22:10 · Россия. Премьер-лига
Чебан прокомментировал введение локдауна в Москве: «Ждём официального решения властей»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «О трансфере Дзюбы в Европу надо забыть» 1
21:50 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, чего ждёт от матча «Зенита» и «Спартака»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Бывший глава фан-клуба «Спартака» Коршунов оштрафован на 5000 рублей
20:10 · Россия. Премьер-лига
Орлов: У Дзюбы уже не те скорости 2
19:40 · Кубок России
​«Кубань больше Краснодара»: промо-ролик к кубковому дерби видео
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв назвал Дзюбу «глупым человеком» 5
17:43 · Россия. Премьер-лига
​В судейской бригаде матча «Динамо» - «Химки» произошла вынужденная замена
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Уткин прокомментировал слова Дзюбы о льве: «Образ кота Матроскина более точен» 3
16:05 · Россия. Премьер-лига
Руй Витория оштрафован за поведение в матче против «Динамо»
15:49 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» и «Урал» сыграют без зрителей
15:42 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК: Любимов правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Уралом» 3
15:31 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» и «Динамо» оштрафованы из-за потасовки
14:18 · Россия. Премьер-лига
​Лучший бомбардир РПЛ Агаларов уже тренируется
14:14 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Для Макарова, Тюкавина, Захаряна и Фомина важен опыт, который они получают в сборной»
Все новости
Рекомендуем