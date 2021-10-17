«Спартак» планирует купить 3 футболистов «Крыльев Советов»: Кого и зачем

В различных СМИ продолжают появляться разговоры об интересе «Спартака» к игрокам «Крыльев Советов». На этот раз из Самары в Москву сватают Антона Зиньковского, Романа Ежова и Даниила Пруцева. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Если верить слухам, которые появились в последнее время, «Спартак» хочет совершить оптовую закупку в «Крыльях Советов» этой зимой. Изначально по этому маршруту собирались направить Ивана Ломаева, а теперь к нему присоединились Антон Зиньковский, Роман Ежов и Даниил Пруцев. Причём троих последних якобы в «Спартак» советует Франко Камоцци.

Откровенно говоря, эти разговоры кажутся отчасти агентскими играми. Ломаева, Зиньковкого, Ежова и Пруцева объединяет не только тот факт, что выступают за «Крылья Советов» и обладают российским паспортом, но и ещё один интересный момент. Все они – выходцы из академии «Чертаново», и их дела ведёт агент Павел Андреев. Согласитесь, интересное совпадение.

Если про Ломаева, мы уже рассуждали, то вот о шансах оставшейся троицы на переезд в «Спартак», наверное, стоит поговорить отдельно. В конце концов агентские игры – это одно, но «красно-белым» в любом случае не помешает усиление, причём именно российскими игроками, учитывая, что пока лимит никто не меняет.

Начать хочется с Даниила Пруцева, наименее раскрученного из этого трио. 21-летний полузащитник не является основным пока даже в «Крыльях Советов», часто выходя на замену. При этом на юношеском и молодёжном уровне Пруцев ценился очень высоко, но пока ему не удаётся в полной мере реализовать талант. Однако полузащитник молод, так что ставить крест рано.

На самом деле Пруцев, кажется, «Спартаку» и не помешал бы. «Красно-белым» надо зимой расставаться с Йорритом Хендриксом, а после его ухода в заявку потребуется россиянин. При этом вряд ли «Спартак» готов тратить большие деньги, ведь в составе есть Зобнин, Умяров и Литвинов, и в этом случае скорее нужен игрок для ротации. В этом смысле Пруцев вполне подойдёт, а дальше всё будет зависеть только от самого хавбека.

Антон Зиньковкий называется потенциальной заменой Зелимхану Бакаеву, если тот решит не продлевать действующий контракт со «Спартаком». Откровенно говоря, это не самое очевидное решение. Зиньковский – это ярко выраженный левый вингер. Что касается Бакаева, то он чаще оказывается справа или в центре. По этой причине считать Зиньковского заменой как-то странно.

В целом мы этого вингера давно уже знаем, это неплохой игрок на уровне российской Премьер-лиги, но назвать его выдающимся сложно. При этом Зиньковскому в апреле исполнится 26 лет, так что это лучший возраст, чтобы играть, тем не менее не кажется, что это футболист, который сможет качественно усилить «Спартак». С другой стороны, он уж точно сильнее Ломовицкого, который сейчас выходит у «красно-белых» слева для усиления игры. Зиньковский не помешает «Спартаку» для ротации, но едва ли стоит ждать чего-то большего.

Что касается Романа Ежова, то он как раз действует справа, так что больше похож на замену Бакаеву. Однако 24-летний хавбек, пожалуй, пока даже для ротации «Спартаку» не нужен. У Ежова есть свои сильные стороны, но он их показывает не на том уровне, чтобы играть в российском топ-клубе. У него здорово получается пробежать по флангу, но затем часто следует неточная передача. Вдобавок к этому у Ежова есть проблемы с дисциплиной – 3 красные карточки за карьеру для вингера выглядят перебором.

Если суммировать, то вряд ли «Спартаку» нужны все эти трое футболистов, да и есть сомнения, что «красно-белые» вообще ими интересуются. При этом кого-то из них москвичи и могут приобрести, но пока, скорее всего, для обоймы.

Андрей Центров