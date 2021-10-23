​В ожидании слухов: Захарян пришёл на матч ЦСКА

Арсен Захарян посетил субботний матч российского чемпионата между ЦСКА и «Крыльями Советов». Присутствие талантливого хавбека «Динамо» на трибунах «ВЭБ Арены» наверняка спровоцирует новые слухи, хотя ранее агент Павел Андреев исключил вариант с переходом Захаряна в другой российский клуб. Представитель игрока сообщил, что Арсен если и сменит клубную прописку, то это будет клуб из Европы.

18-летний Арсен Захарян провёл за первую команду «Динамо» 25 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 11 голевых передач. Талант Захаряна неоднократно отмечали западные спортивные СМИ.

Трансляция игры ЦСКА – «Крылья Советов» проходит в текстовом режиме на LiveResult.