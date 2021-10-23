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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В ожидании слухов: Захарян пришёл на матч ЦСКА

23 Октября 2021 • 19:44 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
3:1
Крылья Советов
окончен

Арсен Захарян посетил субботний матч российского чемпионата между ЦСКА и «Крыльями Советов». Присутствие талантливого хавбека «Динамо» на трибунах «ВЭБ Арены» наверняка спровоцирует новые слухи, хотя ранее агент Павел Андреев исключил вариант с переходом Захаряна в другой российский клуб. Представитель игрока сообщил, что Арсен если и сменит клубную прописку, то это будет клуб из Европы.

18-летний Арсен Захарян провёл за первую команду «Динамо» 25 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 11 голевых передач. Талант Захаряна неоднократно отмечали западные спортивные СМИ.

Трансляция игры ЦСКА – «Крылья Советов» проходит в текстовом режиме на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
23 Октября 2021 в 20:02
ай.. просто он уроженэц самары.. патаму и пришол.. )))
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