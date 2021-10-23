Эджуке: «Пропустили гол, потом проснулись, среагировали, начали играть и создавать моменты»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Крылья Советов» (3:1) Чидера Эджуке поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- В первую очередь мы набрали три очка. Мы очень счастливы, начали немножко вальяжно и медленно, пропустили гол, потом проснулись, среагировали, начали играть и создавать моменты. Во втором тайме вообще мы вышли с пониманием, что нам нужно менять игру и доминировать в игре. Мы провели эти все необходимые изменения и добились победы, это самое важное.

- Ваш гол. Сначала показалось, что вратарь ошибся. Что там было на самом деле?

- Мне удалось сделать хорошее открывание сделать. Мяч отскочил, там была ошибка, но опять же ошибки случаются. Мне посчастливилось по этому отскочившему мячу сразу пробить. Повторюсь, это очень удивительно и здорово. Этот гол придал нам дополнительной энергии, открыл нам крылья, мы понеслись вперед на совершенно других эмоциональных ощущениях.