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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Березуцкий рассказал, когда Магнуссон начнёт тренироваться в общей группе

23 Октября 2021 • 23:25 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Крылья Советов
окончен

После субботнего матча против «Крыльев Советов» наставник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, когда в общую группу вернётся защитник Хёрдур Магнуссон.

Напомним, Хёрдур Магнуссон получил серьёзную травму ахилла весной. Тогда же исландец перенёс операцию и начал процесс восстановления.

По словам Березуцкого, Магнуссон уже работает с мячом. Вернуться к полноценным тренировкам в общей группе защитник сможет приблизительно через три недели.

Хёрдур Магнуссон выступает за ЦСКА с лета 2018 года после перехода из английского «Бристоль Сити». В составе «армейцев» исландец провёл 89 матчей, забил 5 голов и отдал один результативный пас.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий Хёрдур Магнуссон
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