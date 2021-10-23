​Березуцкий рассказал, когда Магнуссон начнёт тренироваться в общей группе

После субботнего матча против «Крыльев Советов» наставник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, когда в общую группу вернётся защитник Хёрдур Магнуссон.

Напомним, Хёрдур Магнуссон получил серьёзную травму ахилла весной. Тогда же исландец перенёс операцию и начал процесс восстановления.

По словам Березуцкого, Магнуссон уже работает с мячом. Вернуться к полноценным тренировкам в общей группе защитник сможет приблизительно через три недели.

Хёрдур Магнуссон выступает за ЦСКА с лета 2018 года после перехода из английского «Бристоль Сити». В составе «армейцев» исландец провёл 89 матчей, забил 5 голов и отдал один результативный пас.