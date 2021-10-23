​ЦСКА определился с составом на игру с «Крыльями Советов»

Субботнюю часть двенадцатого тура российского чемпионата будет закрывать противостояние ЦСКА и «Крыльев Советов». Наставник московской команды Алексей Березуцкий решил выпустить на поле «ВЭБ Арены» с первых минут таких исполнителей:

Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Щенников, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

Стартовый свисток в матче ЦСКА – «Крылья Советов» прозвучит в семь часов вечера по столичному времени. Следить за развитием событий в этом поединке можно будет на портале LiveResult, где пройдёт трансляция в текстовом формате.

На текущую минуту ЦСКА занимает в таблице чемпионата России пятое место.