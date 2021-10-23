​ЦСКА забил 1000 голов в РПЛ

В субботу вечером ЦСКА осчастливил своих фанатов волевой викторией в игре с «Крыльями Советов». Пресс-служба Премьер-лиги России сообщает о том, что Антон Заболотный, забивший третий гол «армейцев» и установивший окончательный счёт 3:1, стал автором 1000-го гола ЦСКА в эпоху РПЛ.

ЦСКА стал вторым, кому в эпоху Премьер-лиги России удалось покорить отметку в 1000 забитых мячей. Ранее это сделал «Зенит», на счету которого 1085 голов на текущую минуту. Улучшить этот показатель питерцы постараются в воскресенье по итогам домашнего поединка со «Спартаком».

На данный момент в таблице чемпионата России наблюдается троевластие – по 23 очка набрали «Динамо», «Зенит» и ЦСКА.