Осинькин: «Дзагоев всегда был один из лучших в стране»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Голевой пас Алана Дзагоева на победный мяч, человека, с которым вы пересекались в академии Коноплёва. Это как назвать, научили на свою голову?

- На свою голову - нет. Но то, что по его умению давать точные проникающие в ногу, в ход, идеально. Он один из лучших всегда был в стране. Это так, но, к сожалению, мы после выноса мяча оказались немного раскрытыми, не успели занять позиции. Момент, мгновения хватило Алану, чтобы оценить эту ситуацию. Это было очень, конечно, качественно.

- Вы по традиции собираете команду на поле в кружок. Что после таких поражений, где вы вели к перерыву и проиграли в два мяча, вы говорили?

- Наверное, все слова здесь не стоит говорить, но это не было каким-то криком. Это было просто определенное подведение итогов, я сказал, что мы должны быть внимательнее в определенных игровых ситуациях, что мы должны учиться быть более инициативными, потому что инициативу ушла у нас из рук во втором тайме. И мы уже в какой-то мере отбивались, а не играли. Были такие отрезки, когда у нас была плохая контригра.