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Чалов: «По неудачному первому тайму, наверное, больше вопрос к тренерам»

24 Октября 2021 • 10:23 Комментировать
ЦСКА Москва
3:1
Крылья Советов
окончен

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Крыльями Советов» (3:1).

- Честно говоря, игра была очень сложная. В первом тайме «Крылья Советов», мне кажется, больше владели мячом, имели очень хорошие моменты, забили. Во втором тайме вышли, сделали небольшие коррективы и нащупали свою игру.

- Почему ЦСКА не удался первый тайм?

- Сложно объяснить. Это, наверное, больше вопрос к тренерам. Сделали небольшие коррективы, и игра начала получаться, появились моменты, и мы забили с них.

- Вам удался хороший победный гол. Расскажите подробнее про него.

- Честно говоря, весь момент не помню. Помню, что Дзагоев получил мяч в центре,  и понимал, что надо бежать вперед, а он уже отдаст любую передачу.

- Сложно было после такого паса промахнуться?

- Сложнее было, чем не забить.

- Вы не забивали до этого с начала сентября. С чем связана такая серия?

- Не знаю, если честно, даже не думал об этом. Выхожу играю, выкладываюсь на все 100%. Иногда получается забить, иногда нет.

- Вы все-таки вышли на позицию второго нападающего, но все-таки достаточно часто выходили на фланге. Уже адаптировались к этой позиции, на которой выступаете чаще?

- Я вышел как второй нападающий, и это было комфортно для меня и Заболотного, что в итоге и привело к голу. К обоим, наверное.

- У вас с Заболотным по три мяча. Есть ли у вас какая-то внутренняя конкуренция, кто больше забьет за этот чемпионат?

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- Конечно, нет такого. Наоборот, друг друга всегда поддерживаем, и рады за себя и партнера.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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