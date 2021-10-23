​Алексей Березуцкий: Задача ЦСКА – стать чемпионом

В субботу вечером ЦСКА порадовал армию своих фанатов волевой победой в противостоянии с самарскими «Крыльями Советов» - 3:1. После игры Алексей Березуцкий, наставник «армейцев», получил вопрос о том, стоит ли перед командой задача выиграть чемпионат России в этом сезоне.

- Вы хорошо знаете, что у нас всегда одинаковая задача. Эта задача не меняется уже 20 лет. Иногда её выполнить проще, а иногда сложнее, - рассказал Березуцкий журналистам.

На текущую минуту ЦСКА по очкам делит место на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги с «Динамо» и «Зенитом», но питерцы свой матч двенадцатого тура ещё не провели.

Отметим, что в последний раз завоевать чемпионский титул ЦСКА удавалось в сезоне 2015/2016.