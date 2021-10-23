​Заболотный: «Наша игра не идеальная»

После победы над «Крыльями Советов» (3:1) форвард ЦСКА Антон Заболотный, забивший один из голов команды, уделил время журналистам. Среди прочего, он высказался по поводу того факта, что «армейцы» в таблице чемпионата догнали «Динамо» и «Зенит», находящиеся на вершине.

«Мы понимаем, что наша игра не идеальная. Работаем, стремимся к лучшему футболу. Я чувствую, что мы конкурентоспособны, раз мы в таблице конкурируем. Но у нашего тренера есть замыслы, которые только набирают обороты, мы стараемся их выполнить. Бывают игры, которые нелегко даются. Сегодня как раз такая была игра», - высказался Заболотный.

Ближайший матч ЦСКА проведёт во вторник, 26 октября. В третьем туре элитного раунда Кубка России команда Алексея Березуцкого сыграет против липецкого «Металлурга» на поле соперника.