Осинькин: «Умение играть под прессингом в свою игру станет для нас самым важным в этом матче»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы совсем недавно обыграли «Динамо» в Москве. Что из того матча нужно сегодня повторить, чтобы такого же результата добиться?

- Хорошо бы это делать по заказу или иметь такой простой рецепт, чтобы потом срослось. Самое главное, что обе команды имеют схожие черты в организации игры. И это умение оказывать давление на соперника. Да, оно по-разному выстроено, но это очень агрессивная игра. И интенсивность давления у обоих соперников достаточно высокая. Вот умение противостоять высокому прессингу и играть под ним в свою игру, наверное, станут для нас самым важным в этом матче.

- Что сегодня должно стать вашей игрой, это все-таки игра с мячом больше или без мяча?

- Мы бы хотели играть с мячом все время, доминируя, но соперник тоже имеет свои виды на игру, поэтому считаю, что мы должны быть готовы к тем ситуациям, когда мяч будет у нас и к ситуациям, когда соперник владеет мячом или инициативой, но мы все равно должны отвечать ему своими атаками. В любом из этих действий мы должны быть очень и очень организованными.