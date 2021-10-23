Бегич - о матче с ЦСКА: «У «Крыльев Советов» есть шанс выиграть»

Защитник Сильвие Бегич, который выступает в составе самарских «Крыльев Советов», поделился ожиданиями от поединка со столичным ЦСКА в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

«Команда с молодыми игроками, которые играют в быстрый футбол. Нам будет тяжело. Но мы тоже можем забивать. Есть возможность выиграть», - сказал защитник самарского коллектива.

Матч ЦСКА – «Крылья Советов» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 23 октября. Начало встречи – в 19:00 по местному времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой игрой «армейцы» занимают четвертое место в таблице, а самарский коллектив идет на восьмой позиции.