Алексей Березуцкий: «Игру «Крыльев» приятно смотреть»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- У ЦСКА тот же состав. Значит ли это, что вас все устраивает, или просто нет других игровых вариантов?

- Нет, игровые варианты всегда есть другие. Но именно на сегодняшний матч, на наш взгляд, это оптимальный состав.

- 7 матчей без поражений, 4 победы в них. Значит ли это, что ЦСКА нащупал сейчас свою оптимальную форму?

- Будем надеяться, но мы готовимся к каждой игре в отдельности. Будем надеяться. В принципе, это неплохо, что не проигрываем.

- Совсем недавно «Крылья» выиграли у «Динамо» в Москве. Что такого специфического у этой команды?

- На мой взгляд, Игорь Витальевич очень хорошую команду построил, это вообще великолепный тренер. Очень интересная молодая команда, особенно очень хорошо выбегает в быстрые атаки. Что самое интересное, ее приятно смотреть.