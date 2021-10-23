​В РПЛ сменился лидер

В российской Премьер-лиге в субботу вечером впервые за долгое время сменился лидер. ЦСКА обыграл на своём поле «Крылья Советов», и теперь сразу три команды располагаются на вершине турнирной таблицы с 23 зачётными баллами в кармане – «Динамо», «Зенит» и ЦСКА. В сравнении между этими тремя командами по дополнительным показателям выше всех идут «динамовцы». Дальше следуют чемпионы последних лет из Санкт-Петербурга, а тройку замыкают «армейцы».

Стоит отметить, что до победы ЦСКА лидерство оставалось за «Зенитом» - питерцы опережали «Динамо» в ситуации с равенством очков только между двумя командами.

Если говорить о турнирных таблицах по итогам туров, то в последний раз «Зенит» был не на первом месте после пятого тура, то есть в августе. Тогда первое место тоже было у «Динамо». Команда Сергея Семака может вернуть себе лидерство 24 октября по итогам дуэли со «Спартаком».